Genç kız boş arazide ölü olarak bulunmuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç kız boş arazide ölü olarak bulunmuştu

Genç kız boş arazide ölü olarak bulunmuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve boş arazide ölü bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın ilk tespitlere göre bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkarken, olayın şüpheli veya şüphelilerinin bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve boş arazide ölü bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın ilk tespitlere göre bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkarken, olayın şüpheli veya şüphelilerinin bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri genç kızın bıçaklanarak öldürüldükten sonra arsaya bırakıldığı üzerinde duruyor.

Genç kızın kesim ölüm nedeninin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. - AYDIN

Genç kız boş arazide ölü olarak bulunmuştu
Genç kız boş arazide ölü olarak bulunmuştu
Genç kız boş arazide ölü olarak bulunmuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eğlence mekanında silahlı kavga! Kendisine saldırmaya gelen 2 kişiye kurşun yağdırdı
Eğlence mekanında silahlı kavga! Kendisine saldırmaya gelen 2 kişiye kurşun yağdırdı
Yoldan geçenler durdu kaldı! 7 katlı binanın çatısında intihara kalkışan kişi 45 dakika sonra ikna edilebildi
Yoldan geçenler durdu kaldı! 7 katlı binanın çatısında intihara kalkışan kişi 45 dakika sonra ikna edilebildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ece Erken Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç kız boş arazide ölü olarak bulunmuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:13:27. #1.15#

title