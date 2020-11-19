GENÇ KIZ, 11'İNCİ KATTAN ATLAYIP HAYATINA SON VERDİ
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GENÇ KIZ, 11'İNCİ KATTAN ATLAYIP HAYATINA SON VERDİ

19.11.2020 06:52 | Son Güncelleme: 19.11.2020 06:56
GENÇ KIZ, 11'İNCİ KATTAN ATLAYIP HAYATINA SON VERDİ

ADANA'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ezgi Güvendik (23), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayıp hayatına son verdi.

ADANA'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ezgi Güvendik (23), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayıp hayatına son verdi. 

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki apartmanda gerçekleşti. Ailesiyle birlikte 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan Ezgi Güvendik, odasının penceresinden atladı. Sesi duyup dışarı çıkan yakınları, genç kızı yerde hareketsiz yatar halde görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güvendik'in öldüğü belirlendi. Genç kızın annesi, kız kardeşi, dedesi ve diğer yakınları, cesedin başında gözyaşları döktü. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Güvendik'in cesedi, polisin ve savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

GENÇ KIZ, 11'İNCİ KATTAN ATLAYIP HAYATINA SON VERDİ
GENÇ KIZ, 11'İNCİ KATTAN ATLAYIP HAYATINA SON VERDİ
GENÇ KIZ, 11'İNCİ KATTAN ATLAYIP HAYATINA SON VERDİ
GENÇ KIZ, 11'İNCİ KATTAN ATLAYIP HAYATINA SON VERDİ
GENÇ KIZ, 11'İNCİ KATTAN ATLAYIP HAYATINA SON VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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