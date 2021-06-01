Genç kadının sır ölümü! Evde çıplak şekilde başından vurulmuş halde bulundu
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Genç kadının sır ölümü! Evde çıplak şekilde başından vurulmuş halde bulundu

Genç kadının sır ölümü! Evde çıplak şekilde başından vurulmuş halde bulundu
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da yalnız yaşayan Tuğçe Mutlu, evinde başından tek el ateş edilerek vurulmuş ve çıplak halde ölü bulundu. Polis, katil zanlısının tespiti için çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Öte yandan evde bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ankara Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuğçe Mutlu'nun evinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri kapıyı çilingir yardımı ile açtıklarında ise 27 yaşındaki genç kadının çıplak vaziyette başından vurulmuş çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı.

Genç kadının sır ölümü! Evde çıplak şekilde başından vurulmuş halde bulundu

GEÇEN SENE EVLENMİŞ

Bir yıl önce evlenen ve 9 aydır eşinden ayrı yaşayan 27 yaşındaki Tuğçe Mutlu'nun cinayetinin ardındaki sır perdesi gizemini koruyor. Ankara polisi, katil zanlısının tespiti için çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Genç kadının sır ölümü! Evde çıplak şekilde başından vurulmuş halde bulundu

EVDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kadının evinde bulunan eşyaların dağınık olduğunu ve suç aletini olan silahın evde olmadığını belirlerken bir miktar uyuşturucu madde tespit etti. 1 yıl önce evlenen ve 9 aydır eşinden ayrı yaşayan Mutlu, günü birlik evi 3 aylığına parasını peşin ödeyerek kiraladığı ortaya çıktı.

Genç kadının sır ölümü! Evde çıplak şekilde başından vurulmuş halde bulundu

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Aksaray'da yaşayan eşine Mutlu'nun ölüm haberi verildi. Uyuşturucu bağımlısı olan genç kadın sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tuğçe'nin en son görüştüğü kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Genç kadının cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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