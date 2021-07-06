Genç kadını rahatsız eden şüpheli yakalandı
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Genç kadını rahatsız eden şüpheli yakalandı

Genç kadını rahatsız eden şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan kadının evine gizlice giren zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan kadının evine gizlice giren zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Kaytezdere'de müstakil bir evde yaşayan Meral Gülseven'in evine, sabah saat 05.40 sıralarında şüpheli F.Y. girdi. Alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanarak ikinci katın teras kapısından içeri giren F.Y.'yi fark eden Gülseven, panik ve korku içerisinde evden koşarak kaçtı. Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli evden çıkarak kaçtı. Şüphelinin eve girdiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. F.Y., bu sabah saatlerinde yakalanarak Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. - YALOVA

Genç kadını rahatsız eden şüpheli yakalandı
Genç kadını rahatsız eden şüpheli yakalandı
Genç kadını rahatsız eden şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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