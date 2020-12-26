Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu

26.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:54

Avustralya Sydney'deki ünlü Bondi Plajı'nda erkek arkadaşı ile birlikte yemek yemek üzere restorana giden genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek mekandan çıkartıldı. Hayatının şokunu yaşayan kadın, bu duruma sosyal medya hesabından isyan etti.

Akıllara duygunluk veren olay Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sydney'deki ünlü Bondi Plajı'nda yaşandı. Erkek arkadaşı ile birlikte yemek yemek üzere restorana giden genç kadın, duydukları karşısında hayatının şokunu yaşadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

İtalyan gezgin, kıyafeti "uygunsuz" olduğu için restorandan atıldığını iddia etti ve yüzlerce kez paylaşılan sosyal medya gönderisinde yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi. İtalyan Martina Corradi, Avustralya'nın ünlü Bondi Sahili'nde yaşanan olaydan sonra "mahcup olduğunu ve kırıldığını" söyledi.

Genç kadın, 'Kıyafetin uygunsuz' denilerek gittiği restorandan kovuldu

GARSON, KIYAFETİN UYGUNSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre, gri bir üst ve beyaz pantolon giyen Martina, Perşembe günü restoranda yemek yerken bir personel ona yaklaştığında erkek arkadaşıyla birlikteydi. Diğer müşterilerin önünde kendisine "restoranda nasıl giyinmesi gerektiğini" söyleyen personel, Martina'ya kıyafetinin uygunsuz olduğu söyledi.

Genç kadın, 'Kıyafetin uygunsuz' denilerek gittiği restorandan kovuldu

Martina ve erkek arkadaşı, aldıkları uyarı konusunda şoka girdi ve sessiz kaldı. Martina, restoranın sahilde olduğunu söyledi ve insanlara olayla ilgili fikirlerini sordu.

Genç kadın, 'Kıyafetin uygunsuz' denilerek gittiği restorandan kovuldu

"HEM UTANDIM HEM GÜCENDİM"

Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Martina, "Aynı anda hem utandığım hem de gücendiğimi hissettiğim için dışarıdan bir fikir istiyorum." diye yazdı.

Genç kadın, 'Kıyafetin uygunsuz' denilerek gittiği restorandan kovuldu

Martina sözlerini şöyle sürdürdü: "Garson, oturduğum anda iyi giyimli olmadığımı ve böyle bir yerde kalmamın kabul edilemez olduğunu söyledi. Ben ve erkek arkadaşım sadece ona baktık. Ne söyleyeceğimizi bilemez haldeydik. Tam anlamıyla şoke olduk! Restoran müdürünü aradı ve bana herkesin önünde bir restorana gitmek için nasıl giyinmem gerektiğini söylemesini istedi! Sadece bir fikir istiyorum. Bilmiyorum, belki deliyim. Koronavirüs salgını zamanında olduğumuzu ve restoranların bomboş olduğu düşünülürse, böyle aptalca bir şey için birini kovmayı nasıl düşünebilirsiniz ki?"

Genç kadın, 'Kıyafetin uygunsuz' denilerek gittiği restorandan kovuldu
Haber Yorumları (9)
LOKUMCU ÇETO: Lokum gibi hatun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CETO: bu nasıl müslümanlık müslümanlık elden gidiyor yalvarsam sesımı duyuarmı mısralar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CENK ÇELİK: Bir restorant yöneticisi olarak yazıyorum . Restorantın dress code uygulaması gayet normal . Yalnız şöyle bir hata var ;Dress code uyguluyorsan kapıya hostes koymalısın. Yani misafirlerden uygunsuz kıyafetli olanları kapıdan içeri girmeden uyarıp içeri kabul etmeyebilirsin . İçeri giren hatta masaya oturan misafiri uyarmak restoranttan çıkarmak tamamen kabalık . Bayanın tepkisi buna olursa kabul ama restorantın dress code uygulamasını eleştirmesi yanlış .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Fahriye Evcen Oktay Kaynarca Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Okan Buruk Metin Oktay Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 17:12:13. #1.14#
title