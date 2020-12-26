Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu

Avustralya Sydney'deki ünlü Bondi Plajı'nda erkek arkadaşı ile birlikte yemek yemek üzere restorana giden genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek mekandan çıkartıldı. Hayatının şokunu yaşayan kadın, bu duruma sosyal medya hesabından isyan etti.

Akıllara duygunluk veren olay Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sydney'deki ünlü Bondi Plajı'nda yaşandı. Erkek arkadaşı ile birlikte yemek yemek üzere restorana giden genç kadın, duydukları karşısında hayatının şokunu yaşadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

İtalyan gezgin, kıyafeti "uygunsuz" olduğu için restorandan atıldığını iddia etti ve yüzlerce kez paylaşılan sosyal medya gönderisinde yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi. İtalyan Martina Corradi, Avustralya'nın ünlü Bondi Sahili'nde yaşanan olaydan sonra "mahcup olduğunu ve kırıldığını" söyledi.

GARSON, KIYAFETİN UYGUNSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre, gri bir üst ve beyaz pantolon giyen Martina, Perşembe günü restoranda yemek yerken bir personel ona yaklaştığında erkek arkadaşıyla birlikteydi. Diğer müşterilerin önünde kendisine "restoranda nasıl giyinmesi gerektiğini" söyleyen personel, Martina'ya kıyafetinin uygunsuz olduğu söyledi.

Martina ve erkek arkadaşı, aldıkları uyarı konusunda şoka girdi ve sessiz kaldı. Martina, restoranın sahilde olduğunu söyledi ve insanlara olayla ilgili fikirlerini sordu.

"HEM UTANDIM HEM GÜCENDİM"

Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Martina, "Aynı anda hem utandığım hem de gücendiğimi hissettiğim için dışarıdan bir fikir istiyorum." diye yazdı.

Martina sözlerini şöyle sürdürdü: "Garson, oturduğum anda iyi giyimli olmadığımı ve böyle bir yerde kalmamın kabul edilemez olduğunu söyledi. Ben ve erkek arkadaşım sadece ona baktık. Ne söyleyeceğimizi bilemez haldeydik. Tam anlamıyla şoke olduk! Restoran müdürünü aradı ve bana herkesin önünde bir restorana gitmek için nasıl giyinmem gerektiğini söylemesini istedi! Sadece bir fikir istiyorum. Bilmiyorum, belki deliyim. Koronavirüs salgını zamanında olduğumuzu ve restoranların bomboş olduğu düşünülürse, böyle aptalca bir şey için birini kovmayı nasıl düşünebilirsiniz ki?"