Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı
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Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı

27.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:19

Aydın'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın etrafa dehşet ve korku saçtı. Genç kadın, yoldan geçen bir adama önce bıçakla saldırdı, yere yatırıp darp etti, sonrasında ise bir otomobile zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Yenikent Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, önce yolda bir kadınla konuşan adama bıçakla saldırdı. Saldırı ile yere düşen adam şans eseri yara almadan kurtuldu.

Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı

ARACIN SİLECEKLERİNİ KOPARTTI

Genç kadın daha sonra ise bir aracın durduk yere sileceklerini kopartarak, araca vurmaya başladı. Yanında bulunan bir başka kadın, saldırgan kadını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı

MOTORLU SERVİS ÇALIŞANLARINA DA SATAŞTI

Saldırgan davranışlarda bulunan kadının önceki saatlerde de yoldan geçen iki motorlu servis çalışanına da sataştığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LEVENT TUNCER

Haber Yorumları (3)
CEM: Erkek kadın farketmiyor. Şiddet her yerde
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ZİYAA: Yazık ya! Aklı başında olsa yapar mı... Allah şifa versin.
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KADIN ŞİDDETİ! BAKALIM AKŞAMA: tv lerde gösterilecek mi?
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