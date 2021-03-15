Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu
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Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu

15.03.2021 01:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 01:15
Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu

Gaziantep'te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Gaziantep'te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Dila Yıldırım ailesi tarafından yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç hemşireye yaptıkları müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Hemşire Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İntihar ettiğinden şüphelenilen genç hemşirenin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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