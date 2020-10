Genç Girişimci'nin Uygulaması VipUpp, Dünya Trendlerine Girdi

Pandemi döneminde herkes güvenli bir seyahat ve yolculuk edebilmek için, VIP araç kiralama hizmetine yönelmeye başladı. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu hizmeti kullanan milyonlarca kullanıcı bu tarz uygulamalarla seyahat etmekteler.

19 yaşında bir gencin dahice oluşturduğu bir start-up projesi olan VipUpp, son dönemde melek yatırımcıların ilgi odağına gelmiş durumda. VipUpp uygulamasının kurucusu ve CEO'su Berkcan Sözcü uygulamayı nasıl kurduğunu anlattı; "Sadece İstanbul değil, birçok şehirde de hizmet veriyoruz. Uygulamamızı kullanan kullanıcılar gidecekleri yerin fiyatını önceden görebiliyorlar. Özellikle günümüzde koronavirüs salgının en pik yaptığı dönemde özel sterilizasyon yapılan araçlarımızla kendilerini daha bir güvende hissediyorlar. Tabi bu sadece müşterilerimiz için değil, ekibimizin de sağlığı açısından en çok dikkat ettiğimiz husus."

Berkcan Sözcü, "Mobil aplikasyonu olarak, en çok indirilen VIP araç transfer hizmeti uygulamasıyız. Altı aylık bir süreçte, 8 bin kullanıcıya ulaştık.Dünyada benzer birçok uygulama bulunuyor. Fakat biz VipUpp'ı tasarlarken, diğerlerinde olmayan onlarca hizmeti de hayata geçirdik. Pet transferinden tutun da, rezervasyonla çalışma gibi onlarca farklılaşan bir uygulama diyebiliriz. Bizim en büyük idealimiz, Avrupa'da da uygulamamızın kullanmasını sağlamak. Şu sıralar, çok hızlı bir trendde marketlerde uygulamamız yükselişe geçti, bundan kaynaklı üç farklı melek yatırımcı ile görüşmekteyiz. Aslında şu sıralar yatırım almaktan ziyade kendimizi daha çok AR-GE çalışmalarına yönlendirmeyi planlıyoruz ama tabii görüşmelerimizde istediğimiz şartlar olursa VipUpp'ı daha ileriye götürebilmek adına anlaşma sağlayabiliriz. Şu anda birçok şehirde hizmet versek de, daha çok kullanıcıya ulaşmak hedefimiz de var. Birçok rakibimiz çıkacaktır hatta daha çok rakibimiz çıksa daha iyi olur. Hizmet kalitesi açısından farkımızın daha net görülüp deneyimleneceğini düşünüyoruz. Bunun için, ne kadar genç bir ekip de olsak, 7/24 hiç durmadan sürekli kendimizi geliştirerek ilerlemekteyiz. Şu an için 30 kişilik bir ekibimiz var. Kullanıcılarımız, özel call center'ımız sayesinde istenildiği her an iletişime rahatlıkla geçebilmekteler. 1200 aracımızla faaliyetteyiz. Tabi önümüzdeki 3-4 sene içerisinde bu rakamları katlaya katlaya devam edeceğiz" dedi.