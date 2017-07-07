Genç Çiftler 07.07.2017 Tarihinde Evlenmek İçin Sıraya Girdi

Genç çiftler 07.07.2017 tarihinde evlenmek için sıraya girdi



ANKARA - Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler 05.05.2015, 06.06.2016 da olduğu gibi bu yıl da 07.07.2017 tarihinde evlenmek için sıraya girdi.

Başkent'te, evlenmek isteyen genç çiftler evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak için 07.07.2017 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Kimi çiftler özel günlerde evlenmenin şans getireceğine inanırken, kimisi de 07.07.2017 tarihinin unutulmayacak olmasından dolayı nikahlarını bu günde kıymak istiyor.

Altındağ Belediyesi Nikah Memuru Ahmet Tokdemir, 07.07.2017 tarihinin özel bir gün olduğunu ve genç çiftlerin bu özel günü kendileri için daha da özel kılmak istediklerini söyledi. Bugün saat ve mesai kavramlarının olmadığını kaydeden Tokdemir, "Son çiftimizi mutlu mesut edene kadar görevimizin başındayız. Saat 09.00'da başladık ve tahminen 87 nikah kıyacağız. Daha fazla talep olursa onlara da yetişmeye çalışacağız" dedi.

Evlenmek için bu özel günü seçen Süleyman Yıldız ve Esra Açıkgöz çifti, bu günün kendileri için özel bir tarih olduğunu ve 07.07.2017 tarihinde evlenmek için uzun zamandır beklediklerini söyledi.

Arzu Gamze ve İsmail Hakkı çifti ise, 7 rakamının uğurlu rakamları olduğunu, bundan dolayı bu tarihi seçtiklerini söyledi. Heyecanlı olduklarını kaydeden Arzu Gamze, "Heyecanlıyız. İnanılmaz güzel bir duygu. İnsanın sevdiği ile evlenmesi dünyanın en güzel şeyi" ifadelerini kullandı. Mutlu olduklarını belirten İsmail Hakkı, diğer tarihleri unutma şansının olduğunu ancak bu tarihi unutma şansının olmadığını ifade etti.