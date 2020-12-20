Genç çiftin "isteme töreni" Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı
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Genç çiftin "isteme töreni" Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı

20.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:00
Genç çiftin

Çankırı'da genç çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yakınlarının sağlığını korumak amacıyla kız isteme merasimini akraba ve dostlarının katılımıyla internet ortamında gerçekleştirdi.

Çankırı'da genç çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yakınlarının sağlığını korumak amacıyla kız isteme merasimini akraba ve dostlarının katılımıyla internet ortamında gerçekleştirdi.

Kentte özel bir firmada çalışan 30 yaşındaki harita mühendisi Kadir Burak Özel ile 25 yaşındaki Afife Nur Özkan, hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atma kararı aldı.

Çift, Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerin ve bazı yakınlarının seyahat etmesinin getireceği riskler ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilebileceği endişesiyle töreni internet ortamında yapmaya karar verdi.

Aile büyüklerinin de katıldığı çevrim içi kız isteme töreni gerçekleştirildi.

İsteme töreninin ardından genç çift birbirlerinin parmaklarına yüzük taktı, daha sonra dua edildi.

Kadir Burak Özel, gazetecilere, koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir isteme töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel, "Kimseyi riske atmamak için internet ortamında yapmaya karar verdik. İlk başlarda bir tedirginlik oldu ama genel olarak program güzel geçti." dedi.

Kız isteme esnasında büyük heyecan yaşadıklarını, internetin kesilmesinden korktuklarını anlatan Özel, güzel geçen programın ardından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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