Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması
İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşma yaparak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladıView on euronews.
12.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:21
İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşma yaparak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladıView on euronews
Kaynak: Euronews.com