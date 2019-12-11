Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması
Haberler » Dünya » Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması - Haberler

Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşma yaparak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladı

11.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:01
Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti , 'in (BM) 'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşarak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladı.


Bazı ülkelerin küresel ısınmayı kendi lehlerine fırsata çevirmeye çalıştığını söyleyen Thunberg, "Bence en büyük tehlike bu konuda adım atmamak değil, en büyük tehlike siyasetçilerin ve CEO'ların akıllı muhasebecilik ve yaratıcı reklamcılık haricinde hiçbir şey yapmamalarına rağmen sanki bir şeyler yapıyormuş gibi göstermesidir" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler