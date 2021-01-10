Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!

Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün genç bir kadınla Etiler'de kameralara yansıdı. Objektifleri fark edince panikleyen Erdoğan, kendisine sorulan soruya, "Tamam kaybol!" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

Yılmaz Erdoğan, genç bir kadınla Etiler'de görüntülenince panik oldu. Agresif tavırlar sergileyen Erdoğan, kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi.

GİZEMLİ KADIN DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yılmaz Erdoğan, cuma günü Etiler'de objektiflere yakıldı. Erdoğan'ın yanındaki gizemli kadın arkadaşı ise dikkat çekti. Objektifleri fark edince panik olan Yılmaz Erdoğan ile gizemli arkadaşı birbirinden hemen uzaklaştı.

"TAMAM KAYBOL!"

Ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına 'Tamam kaybol!' diyerek karşılık verdi. Muhabirleri tersleyen Yılmaz Erdoğan, takip edilmediklerinden emin olmak için sık sık arkasını kontrol ederek basın mensuplarından uzaklaştı. Muhabirlerin gittiğini sanan oyuncu, bir süre sonra arkadaşıyla yürüyüşüne devam etti.