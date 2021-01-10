Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!

10.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:57
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!

Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün genç bir kadınla Etiler'de kameralara yansıdı. Objektifleri fark edince panikleyen Erdoğan, kendisine sorulan soruya, "Tamam kaybol!" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

Yılmaz Erdoğan, genç bir kadınla Etiler'de görüntülenince panik oldu. Agresif tavırlar sergileyen Erdoğan, kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi.

GİZEMLİ KADIN DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yılmaz Erdoğan, cuma günü Etiler'de objektiflere yakıldı. Erdoğan'ın yanındaki gizemli kadın arkadaşı ise dikkat çekti. Objektifleri fark edince panik olan Yılmaz Erdoğan ile gizemli arkadaşı birbirinden hemen uzaklaştı.

"TAMAM KAYBOL!"

Ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına 'Tamam kaybol!' diyerek karşılık verdi. Muhabirleri tersleyen Yılmaz Erdoğan, takip edilmediklerinden emin olmak için sık sık arkasını kontrol ederek basın mensuplarından uzaklaştı. Muhabirlerin gittiğini sanan oyuncu, bir süre sonra arkadaşıyla yürüyüşüne devam etti.

Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Prens William
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Endonezya Fatih Terim Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 17:57:28. #1.15#
title