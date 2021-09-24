Genç bilim adamları üretim hatalarını en aza indirecek proje geliştirmeyi başardı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Mert Ali Özel ile Elektronik ve Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Çağatay Karademir, hazırladıkları proje ile TÜBİTAK'tan 200 bin TL hibe almaya hak kazandı.

TÜBİTAK, BUÜ'lü genç akademisyen ve mühendislik öğrencisinin görüntü işleme çözümleri ile endüstride meydana gelen üretim hatalarını gerçek zamanlı tespit eden projesine 1512 Programı kapsamında toplam 200 bin TL'lik destek verdi. Mühendislik Fakültesi'nde görev yapan Araş. Gör. Mert Ali Özel ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Çağatay Karademir'in birlikte geliştirdikleri "Hibrid Konum Kontrol Sistemleri" isimli proje desteklenmeye layık bulundu.

3 AY İÇİNDE SATIŞ HEDEFİ

Aldıkları destek ile proje üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başladıklarını açıklayan Araş. Gör. Mert Ali Özel, projenin toplam 1 yıl süreceğini söyledi. Projeyi başarı ile tamamlayabilmek için ULUTEK Teknopark bünyesinde Oxodes Teknoloji isimli bir firma kurduklarını aktaran Özel; "Firmamızda proje üzerinde detaylı çalışmalar yürütebiliyoruz. Hazırladığımız proje sayesinde hibrit teknolojiler yardımıyla milimetrik hassasiyette konum tespitine dayalı kalite kontrol, ölçüm ve poka-yoke sistemleri geliştiriyoruz. En önemli değer önerimiz, hataları gerçek zamanlı önleyerek firmaların zaman, maliyet, prestij ve kalite kayıplarının önlenmesidir. Şuan projeyi geliştirmeye devam ediyoruz, 2-3 ay içerisinde satışı hedefliyoruz" diye konuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte 6 adet buluş bildirimi yaptıklarını ve ticarileştirme faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Aynı zamanda Uludağ İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 'Otomotivin Geleceği Yarışması'nda son 30 ekip arasına kaldıklarını söyleyen Mert Ali Özel, 18 Ekim'de yapılacak finali heyecanla beklediklerini vurguladı.

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