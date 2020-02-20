Genç Ahmed Filmi

20.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:58

Genç Ahmed, öğretmenini öldürmeye karar veren bir gencin hikayesini konu ediyor. Belçikalı bir genç olan Ahmed, kendisini büyük bir çıkmazın içinde bulur. 13 yaşındaki genç, dinlediği bir imamın düşünceleri ile yaşamın baştan çıkarıcı etkileri arasında sıkışıp kalır. Hayata olan bağlılık, birini öldürme arzusunun önüne geçebilecek midir?

Yönetmen: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

Senaryo: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

Oyuncular: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen, Amine Hamidou, Yassine Tarsimi, Cyra Lassman, Karim Chihab, Nadège Ouedraogo, Frank Onana, Laurent Caron , Annette Closset, Madeleine Baudot, Bazil Jall, Eva Zingaro, Philippe Toussaint, Anthony Foladore, Benoît Stiz, Baptiste Sornin, Marc Zinga, Marion Lory, Mohammad Boujdid, Amel Benaïssa, Ben Hamidou, Samir Talbi, Mélanie Hezumuryango, Timur Magomedgadzhiev , Monia Douieb

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Le jeune Ahmed/ Young Ahmed

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika

Orijinal Dili: Fransızca, Arapça

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 29.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com