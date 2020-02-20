Genç Ahmed Filmi
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Genç Ahmed, öğretmenini öldürmeye karar veren bir gencin hikayesini konu ediyor. Belçikalı bir genç olan Ahmed, kendisini büyük bir çıkmazın içinde bulur. 13 yaşındaki genç, dinlediği bir imamın düşünceleri ile yaşamın baştan çıkarıcı etkileri arasında sıkışıp kalır. Hayata olan bağlılık, birini öldürme arzusunun önüne geçebilecek midir?
Yönetmen: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Senaryo: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Oyuncular: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen, Amine Hamidou, Yassine Tarsimi, Cyra Lassman, Karim Chihab, Nadège Ouedraogo, Frank Onana, Laurent Caron , Annette Closset, Madeleine Baudot, Bazil Jall, Eva Zingaro, Philippe Toussaint, Anthony Foladore, Benoît Stiz, Baptiste Sornin, Marc Zinga, Marion Lory, Mohammad Boujdid, Amel Benaïssa, Ben Hamidou, Samir Talbi, Mélanie Hezumuryango, Timur Magomedgadzhiev , Monia Douieb
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Le jeune Ahmed/ Young Ahmed
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca, Arapça
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 29.05.2020
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