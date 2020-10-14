22 yaşındaki genç, çocuk parkında salıncak demirine asılı halde bulundu
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22 yaşındaki genç, çocuk parkında salıncak demirine asılı halde bulundu

14.10.2020 02:31 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:09

İstanbul'un Ataşehir ilçesi sınırları içinde yer alan bir çocuk parkında akşam saatlerinde asılı halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri 22 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ataşehir, Yenisahra Mahallesi, Koç Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında saat 23.15 sıralarında Oğuzhan Korkmazadlı gencin asılı halde cansız bedeni bulundu.

BEKÇİLER ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridiyle parkın giriş ve çıkışları kapatılırken bölgede görev ifa eden tüm bekçiler parkın etrafında etten duvar ördü.

YAKINLARI CANSIZ BEDENİ GÖRMEK İSTEDİ

Olay yeri inceleme ekipleri cansız beden üzerinde ve olay yerinde ki tüm delilleri toplarken parka gelen Korkmaz'ın yakınları uzun süre cansız bedeni görmek istedi. Polis ekiplerinin yaklaştırmamakta güçlük çektiği baba ve kardeş zorlukla ikna edilirken olay yerine gelen savcı gerekli incelemeyi yaptı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsi için kaldırılan Korkmaz'ın ölüm sebebinin netleşmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AYAKLARININ YERE DEĞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan olay yerinde çekilen fotoğraflarda talihsiz gencin ayaklarının yere değiyor olması cinayete mi kurban gitti sorusunu akıllara getirdi.

22 yaşındaki genç, çocuk parkında salıncak demirine asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ BAYAR

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