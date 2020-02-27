Gemont Rusya, Rusya'da kimya tesisi inşa edecek
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Gemont Rusya, Rusya'da kimya tesisi inşa edecek

Türk kökenli uluslararası inşaat şirketi Gemont Rusya, Rusya'nın Nizhnekamsk şehrinde kimya tesisi inşa edecek.

27.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:02
Gemont Rusya, Rusya'da kimya tesisi inşa edecek

Türk kökenli uluslararası inşaat şirketi Gemont , Rusya'nın Nizhnekamsk şehrinde kimya tesisi inşa edecek.

Gemont şirketinden yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük petrokimya şirketlerinden Nizhnekamskneftekhim ile Rusya'ya bağlı Cumhuriyeti'ndeki Nizhnekamsk şehrinde EP-600 Etilen Tesisi Projesi'nin inşasına ilişkin anlaşma imzalandığı belirtildi.

İnşası süresince projede 6 bin kişinin istihdam edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, projenin 2022 sonunda tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, projenin tamamlanmasıyla tesiste yıllık 600 bin ton etilen üretiminin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Merkezi Tataristan'nda bulunan Nizhnekamskneftekhim şirketi, sentetik kauc¸uk, plastik ve etilen üretiminde ülkenin lider şirketleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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