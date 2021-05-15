Gemlik'teki kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
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Gemlik'teki kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Gemlik'teki kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Gemlik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Bursa Gemlik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Gemlik - Armutlu çevreyolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Polat Can Yıldırım (18) adlı genç ağır yaralanmıştı. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım'ın vefatı sevenlerini üzüntüye boğarken, kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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