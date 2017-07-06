Gemlik'teki Kanlı Saldırısında İcra Memurları Ölümden Dönmüş

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 37 yaşındaki Musa Güler'in, Avukat Özgür Aksoy'u öldürüp ardından boşandığı eşi Emine Deş'i yaraladıktan sonra adliye önünde görevli polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettiği olayda, hedefteki son kişilerin icra memurları olduğu ortaya çıktı. Güler'in kapısını pompalı tüfek ile parçalayarak girdiği İcra Dairesi'nde görevlileri bulamayınca masaları dağıttıktan sonra intihar ettiği belirlendi.



Gemlik ilçesinde geçtiğimiz salı akşamı kaynakçı Musa Güler, 3 yıl önce boşandığı eşi Emine Deş'in, çocuklarına ödemediği nafaka için icra dairesi aracılığı ile tedbir kararını kendisine tebliğ edilince çılgına döndü. Musa Güler, pompalı tüfeği yanına alarak önce Balıkpazarı Semti'nde, boşandığı eşi Emine Deş'in açtığı mal paylaşımı davasını takip edip 46 bin liralık borcu nedeniyle kendisine icra uygulayan avukat İbralim Sarı'nın bürosunun önüne gitti. Güler bu sırada, bürodan çıkıp otomobiline binmekte olan İbrahim Sarı'nın çalıştığı Hukuk Bürosu'nda, birlikte görev yaptığı aynı zamanda CHP Gemlik Belediye Meclisi üyesi avukat Özgür Aksoy'u yaraladı. Güler, zihinsel engelli 2 çocuğunun velayetinin bulunduğu eski eşi Emine Deş'in, Eşref Dincer Mahallesi Derya Sokak'taki evine gitti. Pencereye bir el ateş eden Güler, daha sonra konuşmak için dışarı çıkan Deş'i bacaklarından vurdu.



Musa Güler saat 20.00 sıralarında sıralarında adliye önüne gelerek, burada görevli olan polis Memuru İdris Büyükdönmez'e ateş etti. Polis memuru Büyükdönmez başından yaralanırken, adliye binasına giren Güler, pompalı tüfek intihar etti. Hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası avukat Özgür Aksoy özel hastanede, 25 yıllık polis memuru olan evli ve 3 çocuk babası İdris Büyükdönmez ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Avukat Özgür Aksoy'un cenazesi dün Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Şehit Polis Memuru İdris Büyükdönmez ise memleketi Konya'da dün toprağa verildi.



EŞİNE "KATLİAM YAPACAĞIM" DEMİŞ



Musa Güler'in olay akşamı yaraladığı eşi Emine Deş'e telefon açıp yaşadığı icra işlemlerinden kendisini, avukatı ve icra dairesinde çalışan görevlileri sorumlu tutup, "Bugün katliam yapacağım" dediği öğrenildi. Eşi Emine Deş'i yaralayıp, avukat Özgür Aksoy'u öldürüp, polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit eden Musa Güler'in hedefinde icra dairesinde çalışan personelin de olduğu ortaya çıktı. Olaydan kısa süre önce İcra Müdürlüğü'nden ayrılan çalışan üç kişi ölümden kıl payı kurtuldu.



Kapalı olan kapıyı pompalı tüfekle ateş ederek parçalayıp açan Güler'in burada kimseyi bulamayınca masaları dağıtıp burada intihar ettiği ortaya çıktı. Burada çalışan görevliler "İşimiz çok zor. Borçlu kişiler bizi sorumlu tutuyor. Musa Güler olayında olduğu gibi. Güler'in hedefinde bizler vardık. Daha önce geldiği için zemin kattaki dairemize girdi. Allah'tan erken çıkmışız. Kendisi bizi bulamayınca masaları dağıtıp intihar etti. Pompalı tüfekte burada duruyordu. Üst aramasında ise borcu nedeniyle 15 Ağustos tarihinde satışa çıkacak olan otomobilin satış ilanı vardı" diye konuştular.



- Bursa