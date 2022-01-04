Gemlik'te kablo hırsızlığı şüphelisi 6 kişi yakalandı - Haberler
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Gemlik'te kablo hırsızlığı şüphelisi 6 kişi yakalandı

Gemlik'te kablo hırsızlığı şüphelisi 6 kişi yakalandı
AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

BURSA (AA) - Bursa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bakır malzemeden yapılmış olan ve maddi değeri bulunan kablo çaldıkları öne sürülen şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan ve benzer suçlardan emniyette kayıtları bulunan U.Ş, H.A, A.Ş, B.Y, A.T. ve H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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