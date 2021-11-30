Gemlik'te fırtına seferberliği

Gemlik ve çevresini etkisi altına alan fırtına maddi zarara sebep oldu. Gemlik Belediyesi ekipleri, gece yarısı teyakkuza geçerek ertesi güne kadar hayatı normale döndürecek çalışmalara devam etti.

Meteorolojinin uyardığı şiddetli yağış ve fırtına, pazartesi günü akşam saatlerinde başladı. Gemlik'te rüzgar yer yer 80 km hıza kadar yükselirken belediye ekipleri ise tam teçhizatlı olarak hazır bekledi. Fırtınadan özellikle Gemlik'in kıyı kesimleri etkilendi. Belediye tarafından deniz kenarındaki araçların çekilmesi ve vatandaşların tedbir alması için anons yapıldı. Gece yarısına doğru deniz taştı, yürüyüş alanları deniz suyu ile doldu. Banklar ve çardaklar zarar gördü. İskele Meydanı'nın bir bölümünde zemin çöktü.

Saat 22.00'den itibaren Gemlik'in çeşitli noktalarından ağaç devrilmesi, iç mahallelerde sokaklara su dolması, çatı ve pencerelerin şiddetli rüzgardan zarar gördüğü ya da çevreye zarar verecek şekilde uçmak üzere olduğu ihbarları gelmeye başladı. Fırtınadan meydana gelen maddi zarar ise günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Eski Sahil, İskele Meydanı ve çay bahçeleri önü ile Yeni Sahil fırtınadan etkilenen bölgelerin başında geldi. Deniz taşması nedeniyle yollara kum ve çakıl saçılırken bank ve çardakların zarara uğradığı görüldü. Kumla'da evde mahsur kalan iki kişi, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Gemlik Belediyesi gece başladığı çalışmalara günün ilk ışıklarıyla hız vererek fırtınanın yaralarını sarmaya başladı. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla, Belediye Başkan Yardımcıları Av. Mert Dimili ve Zeynep Akış Serintürk çalışmaları koordine etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü 50 personel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 25 personel, Fen İşleri Müdürlüğü 40 personel, 2 greyder, 4 kepçe ve 3 kamyonet çok sayıda araç ile ihbar noktalarına müdahale gerçekleştirdi. Kumla, Kurşunlu, Karacaali ve Narlı'da fırtınanın etkilerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken merkezde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sahillerde kapsamlı temizlik ve tamirat çalışması başlatıldı.

Olaylar sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Meydana gelen maddi hasar ve yollardaki kum, çakıl ile diğer atıkların toplanması ise devam ediyor. Şiddetli rüzgar ve yağışların bir gün daha devam edeceği, vatandaşların tedbirli olunması istenirken ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA