Gemlik Körfezi deniz salyası nedeniyle açık renkte tabakayla kaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gemlik Körfezi deniz salyası nedeniyle açık renkte tabakayla kaplandı

Gemlik Körfezi deniz salyası nedeniyle açık renkte tabakayla kaplandı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde sahile yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Gemlik Körfezi'nde de deniz yüzeyini kapladı.

Marmara Denizi'nde sahile yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Gemlik Körfezi'nde de deniz yüzeyini kapladı.

Açık renkte tabakayla kaplanan sahilde, deniz salyası arasında telef olmuş balıklar da görüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılık yapan İrfan Yerliyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda da benzer bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Yerliyurt, "Görülenin 9 katı denizin altında. Bir sürü yavru balık öldü." dedi.

Balıkçı Kadir Aksu da bu tabakanın 15 gün içinde Yalova Armutlu sahillerine ulaşabileceğini dile getirdi.

Aksu, bu sorunun çözümü için yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası! Gemlik Körfezi sayıya boyandı
Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası! Gemlik Körfezi sayıya boyandı
Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Muslera Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gemlik Körfezi deniz salyası nedeniyle açık renkte tabakayla kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:12:07. #1.14#

title