Gemlik Körfezi deniz salyası nedeniyle açık renkte tabakayla kaplandı

Marmara Denizi'nde sahile yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Gemlik Körfezi'nde de deniz yüzeyini kapladı.

Marmara Denizi'nde sahile yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Gemlik Körfezi'nde de deniz yüzeyini kapladı.

Açık renkte tabakayla kaplanan sahilde, deniz salyası arasında telef olmuş balıklar da görüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılık yapan İrfan Yerliyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda da benzer bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Yerliyurt, "Görülenin 9 katı denizin altında. Bir sürü yavru balık öldü." dedi.

Balıkçı Kadir Aksu da bu tabakanın 15 gün içinde Yalova Armutlu sahillerine ulaşabileceğini dile getirdi.

Aksu, bu sorunun çözümü için yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut