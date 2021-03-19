Gemlik heyeti Çanakkale'deydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gemlik heyeti Çanakkale'deydi

19.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:24
Gemlik heyeti Çanakkale'deydi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılında Çanakkale'yi ziyaret etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılında Çanakkale'yi ziyaret etti.

Başkan Sertaslan'ın iki günlük Çanakkale ziyaretinin ilk durağı, Türkiye geneline ihraç ettiği elmalarla sıkça adından bahsettiren Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi oldu. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'u makamında ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve belediye meclis üyeleri, Bayramiç Belediyesi'nin gösterdiği misafirperverliğe teşekkür ederek, "İki ilçe arasındaki işbirliğini önemsiyoruz. Bu tür çalışma ve ziyaretler bizleri ileriye taşıyacaktır" dedi.

Makam ziyaretinin ardından İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'teki doğduğu evi Belediye Başkanı Mert Uygun'la ziyaret eden Gemlik heyeti, müze ev ile ilgili bilgi aldı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Bu mirası gelecek nesillere aktaran tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Gemlik heyeti ziyaretin ikinci gününde; Gelibolu yarım adasına geçerek burada 57. Alay Şehitliğini, Conk Bayırını, Hamidiye Tabyasını ziyaret etti. Ardından şehitlik abidesine giden Gemlik Belediyesi heyeti abideye çelenk sundu ve Gemlikli şehitler başta olmak üzere bütün şehitlere dualar okudu. - BURSA

Gemlik heyeti Çanakkale'deydi
Gemlik heyeti Çanakkale'deydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Çakır Şeyma Subaşı Pelin Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Aykut Kocaman Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gemlik heyeti Çanakkale'deydi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:28:41. #1.15#
title