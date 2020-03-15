Gemlik Belediyesi'nden koronavirüs önlemi Gemlik Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında bütün etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.

Gemlik Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında bütün etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.



Gemlik Belediyesi geçtiğimiz hafta ilk kez ülkemizde teşhis edilen Koronavirüs (Covid-19) hastalığının olası yayılmasına karşı kalabalık tüm etkinliklerini erteledi. Gemlik ve çevresinde böyle bir rahatsızlığa ilişkin herhangi bir bilgi bulunmazken ertelemeler önlem amaçlı gerçekleştirildi.



Tüm programlar ertelendi



Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Kosneyi'nin Ekim ayından beri gerçekleştirdiği "Gemlik'e Doğru Denizi Göreceksin, Orhan Veli" Kültür Etkinlikleri'nde geçen ay müzik teması işlenirken, bu ay resim temasında faaliyetler düzenlenecekti. Programlar dahilinde Zeytin Dalı Meydanı'nda yüzlerce kişilik resim atölyesi, açıkhava resim sergisi, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde karikatür atölyesi ve Uluslararası karikatür yarışmasında birincilik elde eden Gemlikli öğrencilerin sergisi, ilçede belirlenen üç duvarda graffiti çalışması, köy okullarının duvarlarına çeşitli renklendirme ve resim çalışmaları, söyleşiler, Semerciler Yokuşu'nda sanat sokağı etkinlikleri ile 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Programları, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü gösterileri ertelendi.



Başkan Sertaslan: "Kalabalık ortamlara girilmemeli"



Tüm kalabalık faaliyetlerin bir süre ertelendiğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik ve çevresinde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Belediyemiz dört koldan bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bilinçlenerek kendimizi, ailemizi ve çevremizi koruyabiliriz. Uzmanlar kalabalık yerlere girmeyin uyarısı yaparken etkinliklerimize devam etmemiz doğru olmazdı. Bu yüzden şimdilik konser, tiyatro, sergi gibi çalışmalarımızı ileri tarihlere erteledik. Kısa sürede ülkemiz ve dünyanın normale döneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA