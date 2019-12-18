Gemiye çıkmaya çalışırken denize düşüp, öldü
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Gemiye çıkmaya çalışırken denize düşüp, öldü

İZMİT Körfezi'nde, limana demirli bulunan yakıt barcı gemisine çıkmaya çalışan Ferhat Erdoğan, dengesini kaybederek denize düştü.

18.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:29
Gemiye çıkmaya çalışırken denize düşüp, öldü

Körfezi'nde, limana demirli bulunan yakıt barcı gemisine çıkmaya çalışan , dengesini kaybederek denize düştü. Gemi ile iskele arasında sıkışan Ferhat Erdoğan boğularak yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Aralık tarihinde, Körfezi'nde bulunan bir limanda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, limana demirli bulunan yakıt barcı gemisine çıkmaya çalışan Ferhat Erdoğan, dengesini kaybederek denize düştü. İskele ile gemi arasında sıkışan Ferhat Erdoğan boğularak yaşamını yitirdi. Ferhat Erdoğan'ın cenazesi denizden çıkarılırken, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ferhat Erdoğan'ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, cenazesi Kastamonu'nun Cide ilçesinde toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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