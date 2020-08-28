Geliştirdiği yöntemle, bahçeye girmeden çimleri biçiyor Geliştirdiği yöntemle, bahçeye girmeden çimleri biçiyorAMASYA'da bahçıvan Halil İnci (45), dik yamaçtaki bahçede ulaşamadığı çimleri biçmek için bulunduğu yerden elektrikli kablo bağladığı çim biçme makinesiyle, bahçeye girmeden çimleri biçiyor.

Geliştirdiği yöntemle, bahçeye girmeden çimleri biçiyor

AMASYA'da bahçıvan Halil İnci (45), dik yamaçtaki bahçede ulaşamadığı çimleri biçmek için bulunduğu yerden elektrikli kablo bağladığı çim biçme makinesiyle, bahçeye girmeden çimleri biçiyor. İnci, 'Görenler 'balık tutar gibi çim biçiyor' diyor. Çözüm üretmek bizim işimiz' dedi.

Kentte özel bir işletmenin çevre düzenlemesi ve bahçe işlerini yürüten bahçıvan Halil İnci, dik yamaç ve eğimli arazideki çimleri biçmede yaşadığı zorluk üzerine, kendine özgü yöntem geliştirdi. İnci, çim biçme makinesinin açma butonu sabitleyip, çalışır hale getirdi. Bulunduğu yerden elektrikli kabloyu bağladığı makineyle, eğimli araziye girmekten kurtulan İnci, bu yöntemle çimleri biçiyor.

'ÇÖZÜM ÜRETMEK İŞİMİZ'

Eğimli bahçeye girmeden geliştirdiği yöntemle, çimleri kısa sürede biçtiğini ve zamandan tasarruf ettiğini söyleyen Halil İnci, 'Görenler şaşırıp 'balık tutar gibi çim biçiyor' diyor. Eğimli bir arazi olan bu bölgede kendi geliştirdiğim teknikle bu işlemi yapıyorum. Rampa bir yer olduğu için elektrikli kablo yardımı ile makineyi aşağıya salıp, daha sonra tekrar yukarı çekerek, çim biçme işlemini gerçekleştiriyoruz. 3 dönüm genişliğinde olan alanı bir gün içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Zor noktalarda işlerimizi kolaylaştırmak için çözüm üretmek bizim işimiz' dedi.

Kaynak: DHA