Gelir kaybı desteği ne zaman ödenecek? Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı mı?

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği sonuçları için beklenti devam ediyor. Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleriyle ilgili Pekcan, açıkladı. Esnaf gelir kaybı hibe ve kira desteği başvuruları için sürenin bitmesine az vakit kaldı. Peki, Gelir kaybı desteği ne zaman ödenecek? Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı mı?

Esnafa gelir kaybı desteği ve kira yardımı ödemelerinde, başvuru süreci 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı. Daha önceden başvurularını e devlet üzerinden yapan vatandaşlar ise gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta almıştı. Kira destekleri de Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Bu ayın ödeme tarihleri ise henüz açıklanmadı.

ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği için sonuçlar E-Devlet üzerinden açıklanacak. Başvurularını daha önce yapan vatandaşlar 20 Ocak ve 27 Ocak'a ödemelerini aldı. Bu vatandaşlar için şubat ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Bakan Pekcan'ın ilerleyen günlerde ikinci ödemelerle ilgili açıklanma yapması bekleniyor.

Öte yandan başvuruları devam edenlerin ise sonuçlarının ise 15 gün içerisinde neticelenmesi ön görülüyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Kira desteği başvuruları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Açıklamada Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını bildirdi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.

İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.