Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak? Seda Sayan kimdir?

Şimdiye kadar Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta, 2021 yılına Seda Sayan ile mi devam edecek. Kanal D ekranlarının sevilen programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta, gelin ve kaynanaların mücadelesine tanık edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?

Gelinim Mutfakta programını yeni yılda Seda Sayan sunacak. 3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta, 2021'in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlarda olacak. Samimi tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan'ın programa da iddialı bir giriş yapacağı belirtildi. İşte Gelinim Mutfakta ile ilgili diğer detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'YI SEDA SAYAN MI SUNACAK?

Gelinim Mutfakta yeni yıla Seda Sayan ile başlayacak. 3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta, 2021'in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan'ın sunumuyla ekranda olacak. Samimi tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan'ın programa da iddialı bir giriş yapacağı belirtildi.

Programın çiçeği burnunda sunucusu Seda Sayan, "Yeniden hayranlarımla buluşacak olmak benim için mutluluk verici. Mutfakta olmak ve yemek yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Ve bu konuda mütevazi olamayacağım ama çok iddialıyım" dedi.

Sayan, dağıttıkları ödüllerle de rakiplerinin bulunmadığını belirterek "Her bölümün sonunda çeyrek altın ve her hafta finalinde de 5 altın bilezik dağıtıyoruz. Eli hamarat bütün gelinleri kayınvalideleri ile birlikte Gelinim Mutfakta' ya bekliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler" diye konuştu.

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13:00'te Kanal D'de!

SEDA SAYAN

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU SEDA SAYAN KİMDİR?

30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980'li yıllarda yaptı.

"Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı.

Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı.

Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti.

Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır.

1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü.

1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi.

Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu.

Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Çift 2010 da boşandı.

Türkiye'nin ilk haftalık kadın dergisi olan Seda Magazin'in editörüdür.

Global Yapım tarafından hazırlanan Artık Susma programında Seda Sayan ve Uğur Arslan, stüdyodaki konuklarıyla her gün faili meçhul cinayetleri çözmeye çalışacak, kayıpların izini sürecek ve güncel polisiye olayları canlı bağlantılarla adım adım izleyerek seyirciye aktaracak

"Artık Susma" 11 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Show TV'de başlayacak.

Evlilikleri :

1. Evliliği :1987 mayıs ayında Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç ile evlendi. 6 ay sonra yine 1987 aralık ayında boşandı.

2. Evliliği :1990 yılında Beşiktaşlı Sinan Engin ile evlendi. 1995 yılında boşandı. Oğulcan Engin adında bir oğlu vardır.

3. Evliliği :25 Ağustos 1998 tarihinde Soner Yapcacık ile evlendi. 1999 Ocak ayında boşandı.

4. Evliliği : 2000 Nisan ayında Tuncay Kıratlı ile evlendi. 2001 Ocak ayında boşandı.

5. Evliliği :2004 yılında Gökhan Şükür ile evlendi. 2005 yılında boşandı.

6. Evliliği : 1 Şubat 2008 tarihinde Onur Şan ile evlendi. 2010 şubat ayında boşandı.

TV programları

Seda - Osman Show, Kanal 6

Yılbaşı Özel, ATV (31 Aralık 1994)

Yetiş Bacım, TGRT

Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)

Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)

Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)

Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)

Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)

Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009 - 27 Kasım 2009)

Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010 - 24 Haziran 2011)

Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011 - 28 Ekim 2011)

Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011 - 13 Temmuz 2012)

Seda Sultan, Tv8 (1 Ekim 2012 - 5 Temmuz 2013)

Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013 - 30 Mayis 2014)

Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014 - 10 Ekim 2014)

Evleneceksen Gel, Star TV (5 Ocak 2015)

Evleneceksen Gel, Show TV (2015-2016)

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