Gelinim Mutfakta Yasemin neden yok? Yasemin neden ayrılmak zorunda kaldı? Gelinim Mutfakta Yasemin kimdir? Gelinim Mutfakta Yasemin instagram adı ne?

Gelinim Mutfakta Yasemin kimdir? Gelinim Mutfakta 860. bölüm fragmanında Gelin Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in açıklamalarından sonra merak konusu oldu. İzleyenler Gelinim Mutfakta Yasemin neden yok? Gelinim Mutfakta Yasemin kimdir? Gelinim Mutfakta Yasemin instagram adı ne? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA YASEMİN NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Yasemin'in 560. bölüm fragmanında Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in açıklamalarına göre artık Gelinim Mutfakta'da olmayacağı ve ayrılma sebebinin de yeni bölümde açıklanacağı ifade edildi. Fragmanda Nursel Ergin, "Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Bugün 5 tane altın bilezik kazanacaktı bir gelinimiz. Final gününde gördüğünüz gibi 2 yarışmacım birden yok. Dün geceden beri gerçekten bunun stresini yaşıyoruz. Gerçekten çok endişelendik ve üzülerek söylemek istiyorum ki Damla artık Gelinim Mutfakta yok. Yasemin Gelinim Mutfakta macerasını bırakmak zorunda kalarak... Sebebi de şu..." açıklamasında bulundu. Gelinim Mutfakta'da Yasemin neden yok sorusunun yanıtı yarınki yeni bölümde ortaya çıkacak.

GELİNİM MUTFAKTA YASEMİN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta gelinlerinden Yasemin, aslen İzmirlidir. Yasemin, 3 çocuk annesi ve 11 yıllık evlidir.

3 ŞUBAT 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

2Şubat Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Damla oldu. Damla 19 puanla çeyrek altını kazanan isim oldu.

3 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

3 Şubat Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Damla oldu. Damla 19 puanla günün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 3 ŞUBAT PUAN DURUMU

Damla: 19

Miyase: 14

Yasemin: 7

Yeşim: 17

Haberler.com - Gündem