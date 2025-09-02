Gelinim Mutfakta Tuğba boşandı mı? Tuğba Duman kimdir?

Aslen Sivaslı olan Tuğba Duman, çocukluk yıllarını Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçirdi ve Bandırma'dan yarışmaya katıldı. Güçlü kişiliği, mutfaktaki iddialı tavrı ve kendine güvenen duruşuyla dikkat çeken Tuğba, programda hem karakteri hem de samimi tavırlarıyla öne çıkan yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Tuğba boşandı mı?

TUĞBA DUMAN KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan Tuğba Duman, çocukluk ve gençlik yıllarını Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçirdi. Doğum yılı kesin olarak bilinmese de, 2025 itibarıyla 30'lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Meslek hayatında muhasebecilik yapıyor. Instagram hesabında günlük yaşamına dair kareler paylaşarak takipçileriyle iletişim kuruyor. Daha önce de Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan Tuğba, 8. sezonda aile dostu Menekşe Hanım ile birlikte ekrana döndü. Kendini "yarım kalan hikayeyi tamamlamaya" adadığını ifade eden yarışmacı, bu kez şampiyonluğu hedefliyor.

NEDEN BOŞANDI?

Tuğba Duman, ilk evliliğini İhsan Erurul ile yaptı. Sekiz yıl süren bu birliktelik, boşanmayla sona erdi. Yarışmanın 8. sezonunda, eşiyle ilgili "vefat etti" yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı ve boşandığını açıkladı. Evliliğini hayatında "yeni bir sayfa" olarak değerlendiren Tuğba, özel hayatına dair detayları fazla paylaşmamayı tercih ediyor. İlk kez yarışmaya katıldığında, kayınvalidesi Gönül Erurul ile birlikte ekranlarda yer almıştı. Boşanma sebebine dair kesin bir açıklama yapmasa da, güçlü tavrıyla bu süreci arkasında bıraktığını ve tamamen yarışmaya odaklandığını belirtiyor.

YARIŞMADAKİ PERFORMANSI

Gelinim Mutfakta'da özgüveni ve rekabetçi yapısıyla öne çıkan Tuğba Duman, 8. sezonda Menekşe Hanım ile "abla-kardeş" gibi bir bağ kurduğunu dile getirdi. Daha önceki sezonlarda şampiyonluk yaşayan Miyase Türkel ile sık sık tartışmalara giren Tuğba, bu rekabeti programın en dikkat çeken dinamiklerinden biri haline getirdi. Hırslı duruşu ve mutfaktaki becerisiyle rakipleri üzerinde baskı kuran Tuğba, günlük performansıyla çeyrek altın, haftalık başarılarıyla ise altın bilezik kazanmayı amaçlıyor. Menekşe Hanım'ın desteğiyle yarışmada iddiasını sürdüren Tuğba Duman, izleyicilerin en çok konuştuğu isimlerden biri olmaya devam ediyor.