Gelinim Mutfakta sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir? Onur Büyüktopçu hayatı ve biyografisi! Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Onur Büyüktopçu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Onur Büyüktopçu hakkında merak edilenler. Onur Büyüktopçu hayatı ve biyografisi. Onur Büyüktopçu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Onur Büyüktopçu merak konusu oldu. İşte Onur Büyüktopçu hakkında merak edilen Onur Büyüktopçu kimdir, Onur Büyüktopçu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Nisan 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: İstanbul

Onur Büyüktopçu (d. 24 Nisan 1982, İstanbul), Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. 2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. 2019 yılında Show TV'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur. 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunmaktadır. Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını yeni sezonunda sunuculuğunu yapacaktır.