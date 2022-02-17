Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu? Gelinim Mutfakta yaşanan acı olay neydi? Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında son bölüm yaşananlar seyirciler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta hafta finalinde acı olay yaşanıyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izleyen Gelinim Mutfakta yarışması, gelinler yapıyor ve ardından kayınvalideler yemekleri puanlıyor. Her gün birinciye çeyrek altın verilirken haftanın son günü, Cuma finalinde gelinlerin altın bilezik kazanma şansı oluyor. Haftanın finalinde yaşanan acı olay Miyase'nin sağlık problemi ile ilgilidir. Gelinim Mutfakta yaşanan acı olay neydi? Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu? Hafta finalinde acı olay yaşanıyor… Detaylar haberimizdedir..

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE'YE NE OLDU?

Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Gelinim Mutfakta gelini Miyase'nin başına neler geldi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Miyase yemeklerini yaparken elini ciddi şekilde yaralaması sonucu, stüdyo da zor anlar yaşanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gelinlerin yemek yaptığı, jüri üyeleri kayınvalidelerin yemekleri puanladığı bununla beraber her gün çeyrek altın kazanma ve haftanın sonunda altın bilezik kazanma şansı olan Gelinim Mutfakta yarışması, haftayı acı bir olay ile kapatıyor. Yemek yaparken Miyase elini yaralaması sonucunda yarışmada zor anlar yaşanıyor.

Detaylı bilgi geldiği zaman haberimiz güncellenecektir.

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