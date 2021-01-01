Gelinim Mutfakta kim elendi? 1 Ocak Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşandı. Bugün bir yarışmacı Gelinim Mutfakta'ya veda ederken bir yarışmacı da birinci olarak 5 altın bileziğin sahibi olacak. Gelinim Mutfakta kim elendi? 1 Ocak Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Ocak puan durumu

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşatan Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi elenirken, bir kişi 5 altın bileziğin sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 1 Ocak Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Ocakpuan durumu İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta da elenen isim Şeyma oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta da haftanın birincisi olup 5 altın bileziğin sahibi 74 puanla Aysun oldu.

Onur Büyüktopçu

GELİNİM MUTFAKTA 1 OCAK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 1 Ocak 2021 puan durumu tüm puanlama bitince haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelinlerden bugün glazürlü limonlu haşhaşlı kek yapmaları istendi. Onur Büyüktopçu ilk puanları verdi. Onur Büyüktopçu'nun haşhaşlı kek için verdiği puanlar şöyle;

ŞEYMA: 1

AYSUN: 4

ÖZLEM: 5

ZEYNEP: 4

Gelinim Mutfakta da günün birincisi Aysun oldu ve çeyrek altının sahibi oldu.