Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın finalinde kim birinci oldu? 14 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi? Puan durumu nedir?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 14 Ocak tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 14 Ocak 2022 Cuma günü kim kazandı? 14 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi?
Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Yoğun ilgi ile takip edilen Gelinim Mutfakta yarışması 14 Ocak 2022 Cuma günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta yeni bölüm ile yine izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 14 Ocak 2022 Cuma kim kazandı? Puan durumu nedir? 14 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 14 Ocak 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 14 Ocak 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Damla diğer gelinlerden yüksek puan alarak günün birincisi seçildi. Bununla beraber, yarışmanın kuralı gereği çeyrek altının sahibi bir kişi olacaktı Damla gelin olmuştur.
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 14 Ocak 2022 Cuma günü altı altın bileziğin sahibi olan gelin 77 puanla, kim oldu? Beş altın bileziğin sahibi Miyase ve Damla gelinler oldu. İki gelin de toplamda aynı puanı aldığı için beş bileziğin sahibi olmuştur.
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 14 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi herkes tarafından merak konusu oldu. Diğer gelinlerden başarısız olan ve bu haftanın elenen ismi kim oldu? Gelinim Mutfakta seyircisi 14 Ocak 2022 Cuma günü elenen ismi merak edip araştırma konusu oldu. 14 Ocak 2022 Cuma günü elenen gelin Dilek gelin oldu.
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