Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 17 Ocak Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 17 Ocak Puan durumu!

Gelinim Mutfakta 17 Ocak puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

17 OCAK 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

17 Ocak Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Damla oldu. Damla 21 puanla çeyrek altını kazandı.

17 OCAK PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

17 Ocak Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Damla oldu. Damla 21 puanla gelinim mutfakta birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK PUAN DURUMU

Damla: 21

Miyase: 15

Yağmur: 13

Yeşim: 10

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK PUAN DURUMU

17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM İZLE!

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