Gelinim Mutfakta Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Ayten soyadı nedir ve instagram hesabı nedir?

Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programında her hafta 4 gelin ve 4 kayınvalideler altınlar için yarışıyor! Her hafta birinin elendiği programa yeni gelinler ve kayınvalideler geliyor! Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programına bu hafta gelin Ayten ve kayınvalidesi Neriman damga vurdu! Gelinim Mutfakta Ayten hem danslarıyla hem de sempatik davranışlarıyla bu hafta çok ilgi gördü. Peki, Gelinim Mutfakta Ayten kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Ayten nereli? Gelinim Mutfakta Ayten soyadı nedir? Gelinim Mutfakta Ayten instagram hesabı nedir? İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Ayten soyadı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Ayten'in tam adı: Ayten Hatamova Gürüf'tür. 17 Şubat günü yayınlanan programda Ayten tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırdı ve sosyal medyada merak edildi! Ayten Hatamova Gürüf evlidir ve bir kızı vardır. Kayınvalidesi Neriman Gürüf'tür. Ayten Hatamova Gürüf'ün bir ayakkabı butiği vardır. Ayten Hatamova Gürüf, aslen Azeri kökenlidir.