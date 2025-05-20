Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?
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Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 20 Mayıs Salı günü yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Peki, Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Salı puan durumu nasıl şekillendi? Bugün çeyrek altını kim aldı?

Yarışmada her gün olduğu gibi bugün de gelinler mutfağa girdi, kayınvalideler puanlarını verdi ve gün sonunda çeyrek altını kazanan isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Salı puan durumu nasıl şekillendi? Bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta programının 20 Mayıs 2025 Salı günü yayınlanan bölümünde, Ezgi, Sahra, Gizem ve Ebru arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün sonunda, kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin günün birincisi oldu ve çeyrek altının sahibi olarak belirlendi.

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 20 MAYIS PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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