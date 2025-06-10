GELİNİM MUTFAKTA 10 Haziran Salı PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 10 Haziran Salı PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı, kim elendi?
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Kanal D'nin sevilen yarışması "Gelinim Mutfakta", 10 Haziran Salı günü de izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın sıkı takipçileri, Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu hakkında bilgi aramaya başladı. Bugün çeyrek altını kimin aldığı ve günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor.

Yarışmanın heyecan dolu yeni bölümünde çeyrek altını kazanan isim ve elenme tehlikesi yaşayan gelin yine dikkatleri üzerine çekti. Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu araştırmaları sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Yarışmacıların performansları ekran başındaki izleyiciler kadar sosyal medyada da yankı uyandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı, kim elendi? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugünkü bölümde yarışmacılar kendilerine verilen tarifi en iyi şekilde yaparak yüksek puanları toplamak için mücadele etti. Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu, gün sonunda yapılan puanlamalarla belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 Haziran Salı PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı, kim elendi?

BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oldu. Jüri üyeleri ve sunucu Aslı Hünel'in verdiği puanlar neticesinde Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu sıralaması dikkat çekti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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