Gelin pastası tarifi, gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası kaç kalori?
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Gelin pastası tarifi, gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası kaç kalori?

Gelin pastası püf noktaları neler? Gelin pastası yapımı, gelin pastası yapılışı nasıl olur? Gelin pastası kaç kalori?

Gelin pastası tarifi, gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası kaç kalori?
12.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:57

Hafif, lezzetli ve pratik bir tatlı arıyorsanız gelin pastası tarifi tam size göre. Islak keki, enfes muhallebisi ve üzerinin süslemesi ile bütünleştiğinde çok lezzetli hale gelen gelin pastası tarifi haberimizde.

Kabarık keki üzerine eklediğimiz aromalı muhallebisi ile leziz tatlı arayanlar için gelin pastası tarifi tam size göre.

GELİN PASTASI TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Keki ıslatmak için;

2 su bardağı soğut süt

2 yemek kaşığı şeker

Muhallebi için;

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti (75 gram)

Süslemesi için;

Hindistan cevizi, fındık veya ceviz

Gelin pastası tarifi, gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası kaç kalori?

GELİN PASTASI TARİFİ YAPIMI, GELİN PASTASI YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba alalım ve çırpalım. Şekeri yavaş yavaş ekleyerek beyazlaşana kadar çırpmaya devam edelim.

Vanilya, kabartma tozu ve unu ilave edelim.

Dikdörtgen borcamda yaparsanız daha ideal bir kalınlığı olur. Borcamı yağlayalım ve kek hamurunu dökelim.

170 derecelik fırına koyalım. 15 dakika içerisinde pişecektir. (Kürdan veya bıçakla kontrol ettikten sonra fırından alalım.)

Kekimizi çıkaralım.

Kek soğuduktan sonra, süt ve şekeri karıştırıp keki ıslatalım.

Muhallebi için, krem şanti hariç tüm malzemeleri tencereye alıp karıştıralım. Ocağın altını açalım.

Koyulaşana kadar karıştıralım.

Koyulaştıktan sonra soğumaya bırakalım.

Ilık hale geldikten sonra karışıma toz şekilde krem şantiyi ekleyelim ve mikserle çırpalım.

Kekimizin üzerine koyabiliriz.

Buzdolabında 2 3 saat bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Gelin pastası tarifi, gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası kaç kalori?

GELİN PASTASI PÜF NOKTALARI

Kullanılan malzemeler oda ısısında olmalı.

Yumurta ve şeker beyazlaşana kadar çırpılmalı.

Keki fırına koyduktan sonraki ilk 25 dakika fırının kapağını açmamalısınız.

Süt ve şeker karışımını kekiniz soğuduktan sonra dökmelisiniz.

Pastanın buzdolabında dinlenmesi gerekir.

GELİN PASTASI KAÇ KALORİ?

1 porsiyon gelin pastası yaklaşık 368 kaloridir.

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