Edirne'de yaşayan Ali Şimşek, satın aldığı koçu, özenle süsleyerek nişanlısının evine teslim etti.

Pek çok yörede unutulan "Gelin koçu" geleneği, Edirne'de yaşatılmaya çalışılıyor. Gürbüz bir koçu satın alarak gelin evine götüren damadın, süslediği koça takı takması da bu geleneğin bir parçası.

Edirne'de yaşayan Ali Şimşek de geleneği yaşatmak isteyen damatlardan biri. Şimşek ailesi de satın aldıkları koçu süsledikten sonra gelin evine teslim etti.

Damat Ali Şimşek (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyüklerinden öğrendiği geleneği devam ettirdiğini söyledi.

İki bayram arası nişanlı olduğu için gelin koçu aldığını belirten Şimşek, "Nişanlıma hediye etmek için bir koç aldım. Bu atalarımızdan gelen bir gelenek. Damat tarafı, gelin tarafına nişan koçu ya da gelin koçu hediye edermiş. Biz de hediyemizi aldık." dedi.

Gelin koçu geleneğinin yıllardır devam ettiğini anlatan Şimşek, "Bayram bizim evde arife günü başladı. Sabah ilk işimiz koçumuzun süslerini hazırlamak oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Koçumuzu geleneklerde olduğu gibi arife gününden verdik." diye konuştu.

"Düğün öncesi güzel bir jest oldu"

Zeynep Keretli (28) de nişanlısının aldığı koçu görünce şaşırdığını ve çok sevindiğini ifade etti.

Daha önce kurban kesmediğini aktaran Keretli, "Bu vesileyle kurban da kesmiş olacağım. Nişanlım bunu düşünmüş. Hem geleneğimizi devam ettirdiği hem de bana bayramda böyle bir hediye aldığı için çok sevindim. Düğün öncesi güzel bir jest oldu. Günümüzde az da olsa devam ettiriliyor. Bu geleneğin sürmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Sağdıç Önder Sarp ise arkadaşının mutluluğu için her zaman fedakarlık yapabileceğini belirterek, "Düğünleri de yaklaşıyor, iki bayram arası nişanlılar. Gelin hanıma bu koçu süsleyerek hediye ettik. Kültürel miras her zaman önemlidir ve yaşatılmalıdır. Trakya'da çok yaygın olmasa da İç Anadolu'da bu gelenekler devam ettiriliyor. Kültürel mirası yaşatmak için geleneklerimizi devam ettiriyoruz." dedi.