Gelinin en mutlu gününde anne acısı

Gelin evden çıkarken annesi kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da gelinin annesi kızı evden düğün salonuna çıkış yapmak istediği sırada kap krizi geçirerek hayatını kaybederken, düğün salonu yerine hastaneye koşan gelin en mutlu gününde anne acısı yaşadı. Düğün töreni ise iptal oldu.

Acı olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Karabük'te görevli Hemşire Kübra Sepetci ile Kütahya'da görevli hemşire Hasan Tunç düğün töreni için Samsun'a geldi. Düğün hazırlıkları yapıldı ve gelin, baba evinden düğün salonuna çıkış yapacağı sırada gelinin annesi 56 yaşındaki Beyhan Sebetci kalp krizi geçirdi. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Kız tarafının evine giden sağlık ekipleri kalbi duran Beyhan Sepetci'ye kalp masajı yapıp müdahale ederek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gelin ve damak düğün salonu yerine soluğu hastanenin acil servisinde aldı. Davetliler de hastaneye koştu. Beyhan Sepetci yapılan müdahalelere rağmen hastanenin acil servisinde hayatını kaybetti. Gelin ve damat en mutlu günlerinde büyük acı yaşadılar. Beyhan Sepetci'nin cenazesi bugün Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi.