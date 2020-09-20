Gelin arabası sürücüsü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı...O anlar kamerada
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Gelin arabası sürücüsü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı...O anlar kamerada

Gelin arabası sürücüsü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı.

20.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:58

Gelin arabası sürücüsü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı...O anlar kamerada

-E-5'teki tehlikeli anlar kamerada

İSTANBUL - E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti. Gelin arabası sürücüsü ise çocuğun üzerine direksiyon kırarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde dün akşamüzeri 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki gelin arabası akşamüzeri iş çıkış saatinde trafik sıkıştığı için yavaşladı. Sıkışan trafikte araçların arasında dolaşarak sürücülerden para toplayan bir çocuk gelin arabasını görünce hemen yanına koştu. Gelin arabasının önünü kesen çocuk, damattan para istedi. Gelin arabasının sürücüsü ise araçtan çıktı ve çocuğa gitmesini söyledi. Sürücüyü dinlemeyen çocuk bu kez aracın üzerindeki düğün süslerini asılmaya başladı. Tekrar araca binen sürücü çocuğun üzerine direksiyon kırdı. Bunun üzerine çocuk arabadan uzaklaştı. Gelin arabasının sürücüsü ise Avcılar istikametinde yoluna devam etti.

Gelin arabası sürücüsü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

IHA Editörü - SELİM BAYRAKTAR
SELİM BAYRAKTAR
IHA Editörü
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