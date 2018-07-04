Gelin Adayı Naz Mila'nın Muz Yerken Çektirdiği Video Sosyal Medyayı Salladı

Bir dönem izdivaç programlarına katılan gelin adayı Naz Mila, çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getirdi. Her paylaşımı olay olan Naz, bu seferde paylaştığı muz videosu herkesi şaşkına çevirdi.

MUZ VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Paylaştığı video ve fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Mila, bu kez de çikolataya bandırdığı muzu yerken çekilmiş görüntülerini hayranlarıyla paylaştı. Mila'nın videosu kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.

NAZ MİLA KİMDİR?

Zuhal Topal'ın sunduğu 'Evleneceksen gel' isimli izdivaç programında gelin adayı olarak tanınan 1991 doğumlu Naz Mila aslen Azerbaycan'lıdır.

Yarışma ve sonrasında sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmiştir.

Daha önce bir kez evlenen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı vardır.