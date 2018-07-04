Gelin Adayı Naz Mila'nın Muz Yerken Çektirdiği Video Sosyal Medyayı Salladı
Katıldığı izdivaç programlarıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila, Instagram hesabından paylaştığı muz yeme videosu, sosyal medyayı salladı.
Bir dönem izdivaç programlarına katılan gelin adayı Naz Mila, çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getirdi. Her paylaşımı olay olan Naz, bu seferde paylaştığı muz videosu herkesi şaşkına çevirdi.
MUZ VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Paylaştığı video ve fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Mila, bu kez de çikolataya bandırdığı muzu yerken çekilmiş görüntülerini hayranlarıyla paylaştı. Mila'nın videosu kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.
NAZ MİLA KİMDİR?
Zuhal Topal'ın sunduğu 'Evleneceksen gel' isimli izdivaç programında gelin adayı olarak tanınan 1991 doğumlu Naz Mila aslen Azerbaycan'lıdır.
Yarışma ve sonrasında sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmiştir.
Daha önce bir kez evlenen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı vardır.
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Ciddi ciddi soruyorum mal mısınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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asıl bunların tecavuze ugraması gerekıyorCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bugunde kadınlığımdan nasıl utanırımı izledik. . . . . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Sana bakarken ben utanıyorum annesin bide çocuğuna acıyorum yazık hiç mi muz yemedin de yiyorum diye bi de video çekmişsinCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bununla neyin mesajını vermek istiyor acaba diye düşününce :))Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır