Gelin adayı Hanife, bikini giyerek Instagram'ı karıştırdı

10.09.2019 20:47

İzdivaç programındaki tavırlarıyla birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen daha sonra ise başörtüsünü çıkarmasıyla adından söz ettiren Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"BEYİNLERİNİ KULLANMIYORLAR"

Instagram hesabından bikinili fotoğrafını yayımlayan gelin adayı Hanife sitem ederek, "İyice zumlayın bikini giydim bir de bu rezilliğim yetmezmiş gibi poz verdim bakın bakalım g.. m..e falan görebilecek misiniz ? Tabi başka malzeme kalmadığı yazık bana organlarımı kullanır olmuşum öyle diyorlar ama onlar beyinlerini kullanmıyorlar hatta bir de konuşuyorlar beyinsiz." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GÖZE SOKMAK ÇOK GEREKSİZ"

Gelin adayı Hanife'nin takipçileri de yayımlanan fotoğrafa sessiz kalmadı. Bazı takipçileri Hanife'nin bikinili fotoğrafını beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu. Gelin adayının bir takipçisi fotoğrafa, "Kapalıyken birden bire bu kadar açılmak. Açıldığını bu kadar göze sokmak. Çok gereksiz." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Çok güzelsin kimseyi umursama." ifadelerini kullandı.