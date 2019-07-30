Gelibolulu çocuklar Midilli atlarıyla tanıştı

Gelibolu Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) işbirliğinde, 3-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

TJK tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Fenerüstü Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar Midilli cinsi atları hem tanıma hem de binme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında 3-12 yaş grubundaki çocuklar at binme heyecanı yaşadı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, etkinliğin oldukça yararlı geçtiğini belirterek, çocukların hem eğlendiğini hemde hayvan sevgisinin aşılandığını söyledi.

Kaynak: AA