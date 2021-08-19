Gelibolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Gelibolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Gelibolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Sütlüce köyü yakınında ayaklarının bulunduğu bölge civarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormana yaklaşan alevlere, Gelibolu Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, bir inşaat firmasına ait su deposu zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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