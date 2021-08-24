Gelibolu'da orman yangını; 20 dönüm alan zarar gördü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Gelibolu'ya bağlı Ortaköy mevkiinde saat 13.30 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çevre belediyelerine ait itfaiye araçları,10 arazöz ve çok sayıda tanker katıldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmaya başlayan alevlerin bölgedeki askeri birliklere yakınlaşması tedirgin etti. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından yangın söndürüldü. Yaklaşık 20 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova