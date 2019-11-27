Gelibolu'da metruk bir bina kısmen çöktü
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Gelibolu'da metruk bir bina kısmen çöktü

Gelibolu ilçesinde iki katlı metruk bir binanın kısmen çökmesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

27.11.2019 08:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:22
Gelibolu'da metruk bir bina kısmen çöktü

ilçesinde iki katlı metruk bir binanın kısmen çökmesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Camikebir Mahallesi İbni Sokağı'nda kullanılmayan binanın ikinci katının bir bölümü yola çöktü.

Gelibolu Belediyesi zabıta ekipleri ve polis tarafından bölgede önlem alınırken, yola saçılan enkaz, belediye çalışanları tarafından temizlendi.


Sokak tedbir amacıyla bir süre geçişlere kapatıldı.

Kaynak: AA
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