Gelibolu'da "Lavantalı Tarla Günleri" 25 Haziran'da başlayacak
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Gelibolu'da "Lavantalı Tarla Günleri" 25 Haziran'da başlayacak

Gelibolu'da 'Lavantalı Tarla Günleri' 25 Haziran'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde ekimine geçen yıl başlanan ve bu sene 250 dönüm araziye ekilen lavanta çiçeğinin hasadı nedeniyle "Lavantalı Tarla Günleri" düzenlenecek.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde ekimine geçen yıl başlanan ve bu sene 250 dönüm araziye ekilen lavanta çiçeğinin hasadı nedeniyle "Lavantalı Tarla Günleri" düzenlenecek.

Kavakköy Ekolojik Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Aktepe, 25-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecekleri etkinliğin turizm odaklı olacağını bildirdi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ'ı ziyaret ederek etkinlik hakkında bilgi verdiklerini belirten Aktepe, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak etkinliğimizi destekleyecek olmaları bizleri mutlu etti. Sayın Valimize ve Sayın İl Tarım ve Orman Müdürümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Aktepe, lavantanın toplandıktan sonra 2 saat içinde işlenmesi gerektiğinden, işleme tesisi de kurduğunu ve Bulgaristan'dan lavanta hasat makine aldığını aktardı.

Elde edecekleri lavanta yağını yurt dışına ihraç etmeyi planladıklarını anlatan Aktepe, ziyaretçilerin özellikle lavanta tarlasını gezip bol, bol fotoğraf çektirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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