Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü kavşağında meydana geldi. Gelibolu istikametine seyir halinde olan Melih Özsoy'un kullandığı 35 KB 1096 plakalı otomobil ile sahil yolundan ana yola çıkan Ece Kocaman yönetimindeki 34 JD 5115 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.