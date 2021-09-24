Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü kavşağında meydana geldi. Gelibolu istikametine seyir halinde olan Melih Özsoy'un kullandığı 35 KB 1096 plakalı otomobil ile sahil yolundan ana yola çıkan Ece Kocaman yönetimindeki 34 JD 5115 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Ece Kocaman, Gelibolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin, aracın kapısını makas ile kesmesinin ardından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Ece Kocaman ile diğer sürücü Melih Özsoy ve aynı araçta bulunan 2 arkadaşı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri
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